Temperatura cai e capital paulista pode ter chuva neste domingo (4)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura caiu em São Paulo neste sábado (3), após dias seguidos de recordes de calor. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a capital teve máxima de 28,7ºC à tarde.

Conforme o CGE (Centro de Controle de Emergências), da prefeitura, a média foi de 24°C no período da tarde, com umidade relativa do ar acima dos 60%.

Na tarde de sexta-feira (3), segundo Inmet, a temperatura na capital atingiu 37,4ºC, o recorde de calor do ano na capital e a segunda maior da história -- 37,8 °C em 17 de outubro de 2014, também conforme o Inmet.

Neste domingo (4), a previsão é que os ventos úmidos que sopram do mar deixem a faixa leste do estado de São Paulo com muitas nuvens, garoa e chuva fraca sobre a capital paulista, afirma o CGE, da gestão Bruno Covas (PSDB).

A temperaturas mínima na cidade deve ser de 18°C e a máxima, de 21°C, enquanto os menores percentuais de umidade giram em torno dos 65%, de acordo com o CGE.

Na segunda-feira (5), o calor deverá retornar a São Paulo, de acordo com o Inmet. Segundo o órgão federal, a temperatura máxima na cidade deverá ficar em torno dos 30ºC e a mínima em 18ºC.

Tantos recordes em plena primavera se devem a uma massa de ar seco e quente que está cobrindo o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, segundo o CGE. Isso faz com que a umidade fique baixa e a temperatura se mantenha elevada. Nesta semana, a umidade relativa do ar oscilou em torno de 30%. A Defesa Civil chegou a decretar estado de atenção para baixa umidade.