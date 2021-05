Técnica pode acelerar replantio de árvores em área de Brumadinho

Uma série de hormônios de crescimento é injetada na planta que, com tempo entre 6 e 8 meses, é levada para a área em que será colocada no solo. "Uma árvore plantada normalmente, para cumprir sua função máxima na natureza, florescendo e deixando semente, levaria até dez anos. Com essa técnica, o tempo é de um ano", afirma o professor.

Segundo Santos, porém, a recuperação pode ser ainda mais rápida do que a prevista pela Vale. O especialista afirma que os clones das árvores poderão florescer com um ano, ante dez anos de suas matrizes naturais.

"Em parceria com a Vale, resgatamos o DNA de espécies importantes na estrutura das florestas da região", afirma Gleison dos Santos, professor do Departamento de Engenharia Florestal da UFV.

A primeira etapa do trabalho dos pesquisadores da UFV foi colher amostras do DNA de espécies vegetais na área atingida que sobreviveram ao tsunami de lama.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) calculou em 269,94 hectares a área destruída. A Vale afirma que com o rompimento foram impactados diretamente 132 hectares de floresta.

A barragem B1 da mina Córrego do Feijão se rompeu em 25 de janeiro de 2019 e resultou na morte de 270 pessoas. Onze vítimas ainda não foram localizadas. A lama que desceu da estrutura atingiu áreas de mata atlântica e chegou ao rio Paraopeba, em um dos maiores desastres ambientais do país.

