Indígenas lutam na Justiça para conseguir vacinas contra Covid-19 no sertão de PE

O governo estadual diz que aguarda uma nova remessa por parte do Ministério da Saúde para cumprir a decisão judicial que determina a vacinação do povo indígena em questão.

Até esta quinta-feira (20), Pernambuco havia aplicado a primeira dose em 25.497 indígenas, o que corresponde a 98% do grupo prioritário. A segunda dose do imunizante foi recebida por 24.964 pessoas, o que significa 96%.

O governo estadual entrou com embargo de declaração para que as questões relativas às competências fossem esclarecidas.

Procurado pela Folha, o coordenador do Dsei em Pernambuco, Antônio Fernando da Silva, explicou inicialmente que as famílias não foram vacinadas porque não estavam em terra indígena.

O procurador da República Andre Estima solicitou a inclusão do estado de Pernambuco no processo.

No dia 16 de março, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso assegurou prioridade de vacinação dos povos indígenas de terras ainda não reconhecidas e urbanos sem acesso ao SUS (Sistema Único de Saúde).

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - À beira do rio São Francisco, no município de Petrolândia, no sertão de Pernambuco, 40 famílias do povo indígena pankararu lutam na Justiça para conseguir o direito à vacinação contra a Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.