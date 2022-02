Taxa de positividade de testes de Covid cai para 6,8% no Rio

A dose de reforço é recomendada para todos com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose ou dose única há quatro meses. Para completar o esquema vacinal, basta procurar um posto de vacinação do município.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A taxa de positividade dos testes de Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro caiu para 6,8%, o menor percentual desde o início do ano. O dado foi divulgado hoje (17) pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que informou que, durante o período de pico da variante ômicron, entre os dias 11 e 21 de janeiro, a taxa chegou a 43,6%.

