Taxa de ocupação de UTIs sobe em SP após semanas de estabilidade

Nos ônibus as mudanças não foram significativas, pois 1,89 milhão de passageiros circularam nesta quinta, contra 1,9 milhão da quinta passada. Há 15 dias, o número de pessoas nos coletivos foi levemente menor, com 1,84 milhão.

Com o aumento no número de internações, o governo do estado recuou sobre o encerramento, e a etapa, que acabaria em 30 de maio, vai até 14 de junho. Segundo o governador João Doria, os indicadores da pandemia recomendam cautela neste momento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após dois meses em queda e três semanas em estabilidade, a taxa de ocupação das UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) no estado de São Paulo foi de 78,5% para 81,9% em dez dias, segundo dados do governo paulista.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.