Tarcísio sanciona reajuste médio de 20% no salário de policiais

A medida beneficia mais de 100 mil policiais, incluindo aposentados e pensionistas. Proposta pelo governo, ela foi aprovada pela Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) no último dia 23 de maio, com 84 votos favoráveis.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas sancionou hoje o reajuste médio de 20% no salário das carreiras das forças de segurança do estado de São Paulo.

