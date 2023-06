Governo de SP prorroga prazo de inscrição em concurso de professores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo prorrogou até o dia 27 de junho o prazo de inscrição para os interessados em prestar o concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos para atuar nas cerca de 3.500 escolas estaduais paulistas. Inicialmente, o prazo se encerraria nesta segunda (12).

Como a Folha mostrou, a falta de professores foi problema que preocupou o novo governo.

A prorrogação da data para o dia 27 foi publicada no Diário Oficial. Com isso, o boleto bancário irá vencer no dia 28 deste mês. A data de aplicação da prova está mantida para o dia 6 de agosto.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Vunesp. Os salários iniciais são de R$ 5.000 (40 horas semanais) e de R$ 3.125 (25 horas semanais).

Os candidatos farão uma prova objetiva e outra discursiva. O certame também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

O candidato deverá escolher sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos.

As provas acontecem em dois horários, a depender da disciplina de escolha, sendo no período da manhã para artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia; e no período da tarde para ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. Doadores de sangue estão isentos, e estudantes e pessoas de baixa renda podem solicitar a redução da taxa -ambos os casos necessitam de comprovação prévia, conforme critérios do edital.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar, por ordem de preferência, sete Diretorias de Ensino para fins de ingresso. Caso, após a realização do concurso, não haja vagas disponíveis nas Diretorias de Ensino indicadas, o candidato poderá concorrer a uma vaga nas demais Diretorias de Ensino, de acordo com sua classificação.

O estado de São Paulo estava havia nove anos sem abrir seleção para docentes da educação básica. O concurso público foi autorizado no início de 2022, ainda na gestão do ex-governador João Doria, mas o edital só foi lançado em maio deste ano.

PRINCIPAIS DATAS

Período de inscrições: 15/05 a 27/06

Solicitação de isenção ou redução da taxa de inscrição: 15 e 16 de maio

Envio de documentação referente a prova de títulos: 15/05 a 27/06

Envio de videoaula referente a prova prática: 15/05 a 20/07

Aplicação da prova objetiva e discursiva: 6/08

Divulgação do gabarito da prova objetiva: 10/08