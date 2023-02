Tarcísio nomeia ex-assessor de Bolsonaro demitido por usar avião da FAB

Tarcísio de Freitas tem usado o governo de São Paulo para realocar diversos aliados de Jair Bolsonaro no funcionalismo do estado.

Na ocasião, ele era o número dois em importância na Casa Civil, quando o responsável pela pasta era Onyx Lorenzoni. À época, Santini foi demitido, mas foi realocado no governo tempos depois como secretário nacional de Justiça do Ministério de Justiça e Segurança Pública.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo oficializou a nomeação de José Vicente Santini para o cargo de chefe do escritório do estado em Brasília. Ele vai representar os interesses de Tarcísio de Freitas (Republicanos) junto à União. O cargo lhe garante um salário mensal de R$ 21.017,85.

