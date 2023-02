Nova diretoria da PF vai mirar crime sexuais, fraudes bancárias e ataques hackers

Além do suporte e treinamento nos estados e das investigações próprias, a nova diretoria deve atuar de forma transversal dando apoio a outros setores da PF cujas investigações resvalam no mundo cibernético.

"A mudança de todos os pontos que são fáceis e os que são difíceis se resolveria com uma legislação mais moderna, mas enquanto não for um problema, que incomode muito a sociedade, isso a lei não vai alterar", diz Russo.

Para o novo diretor, embora o Brasil mantenha boas relações com a maioria dos países, ainda é possível acelerar a troca de informações para agilizar as investigações.

Russo defende valores altos de multas para que as empresas cooperem mais e com mais agilidade durante as investigações contra crimes cibernéticos.

Um dos pontos relevantes para a nova diretoria é a relação com as plataformas digitais.

No último dia 26 de janeiro, a diretoria conduziu a primeira investida contra os crimes sexuais com a operação Rede de Proteção.

