Taboão da Serra (SP) apura conduta de secretário filmado dando soco em mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de Taboão da Serra (SP), na Grande São Paulo, abriu um procedimento para apurar a conduta do secretário de Segurança e Defesa Social do município, Rodrigo Gentil Falcão, 39, flagrado em vídeo dando um soco em uma mulher.

O caso ocorreu há dois anos, segundo a prefeitura, mas as imagens passaram a circular por meio de aplicativos de mensagens nesta terça-feira (18). Falcão diz que houve uso moderado da força. Ele afirma ser vítima de extorsão por atitudes tomadas em sua gestão da secretaria.

Na ocasião, ele, que é delegado da Polícia Civil, estava de plantão no 1º DP de Taboão.

Em nota, a prefeitura disse que recebeu o conteúdo nesta terça e vai apurar o ocorrido. A administração afirma que não está descartada a possibilidade de exoneração ou afastamento do cargo e que repudia e não compactua com nenhum tipo de violência contra mulher.

A gestão municipal também acrescentou que a investigação do fato é de competência do governo estadual, responsável pela Polícia Civil. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública não se pronunciou até a publicação do texto.

À reportagem, Falcão negou a agressão. Ele disse que houve "uso de força moderada para conter as agressões anteriores e conduzi-la [a mulher] para a delegacia". Ele também afirmou que o vídeo está fora do contexto, já que outras partes não foram divulgadas.

Falcão afirma ser alvo de extorsão por guardas que estão passando por sindicância na corregedoria da instituição. O secretário diz não poder divulgar quais são essas apurações, sob crime de abuso de autoridade.

Conforme o boletim de ocorrência, em que Falcão aparece como vítima e também como delegado que assina o documento, o episódio ocorreu por volta das 23h do dia 11 de agosto de 2020.

O boletim diz que guardas municipais foram à rua Elizabetta Lips, no Jardim Maria Rosa, para atender a uma ocorrência de perturbação de sossego. Ainda segundo o documento, enquanto agentes orientavam uma mulher de 48 anos sobre as restrições impostas pela prefeitura diante da pandemia, o delegado Falcão teria chegado ao local.

Após uma discussão, a mulher teria atirado um copo no peito do delegado. Na delegacia, conforme o registro policial, todos os guardas presentes na ocorrência afirmaram ter visto a mulher dar um tapa em Falcão.

No documento não há menção sobre o soco dado pelo delegado na mulher. É citado apenas o uso de força moderada para conduzi-la até a delegacia.

No depoimento que consta no boletim de ocorrência, a mulher confirmou ter lançado um copo contra o delegado após ter sido vítima de agressão verbal. Ela disse também ter dado o tapa no delegado por ter sido vítima de preconceito, agressão verbal, gordofobia e abuso de autoridade.

A Prefeitura de Taboão da Serra afirmou ter aberto também um processo administrativo disciplinar para apurar a ação dos guardas que participaram da ocorrência.