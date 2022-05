Suspeito de tráfico usa os filhos como escudo humano na Bahia, diz PM

Após o período de negociação, os homens se renderam. Foram apreendidos uma pistola calibre .40 com um carregador e cinco munições intactas do mesmo calibre; duas armas brancas; sete invólucros "com substância análoga à maconha"; uma balança de precisão e aparelhos celulares.

De acordo com a Rondesp (Companhia Independente de Policiamento Tático) Norte, a polícia foi chamada depois de três homens atirarem em duas mulheres, uma delas em estado grave. Os disparos teriam ocorrido no bairro Alto da Aliança enquanto o trio trafegava a bordo de um veículo Corsa.

