CNPq mudará forma de acessar sistemas nesta segunda (16)

No primeiro acesso ao novo sistema, o usuário deve utilizar as mesmas credenciais já cadastradas. Em seguida, será instado a atualizar sua senha para um padrão mais seguro.

Segundo o CNPq, agora os sistemas contarão com uma nova forma de fazer login que será mais segura. Além disso, os usuários também podem entrar nas plataformas por meio das contas do Gov.br. A nova interface também se assemelha ao sistema do governo federal.

