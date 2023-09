Suspeito de matar professor é preso após banco desconfiar de biometria em GO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de matar um professor universitário de 64 anos e tentar roubar dinheiro da conta dele em Goiânia (GO).

A polícia foi acionada pelo banco do qual o homem era correntista após a vítima "ter a cabeça erguida pelo braço de outra pessoa" para o reconhecimento facial via aplicativo na manhã desta segunda-feira (25), informou a Polícia Civil.

O endereço do professor foi encontrado no começo da tarde, após diligências policiais. O suspeito do crime foi abordado na calçada do prédio e mentiu sobre a própria identidade, o que levantou desconfiança dos policiais.

Acompanhados de uma zeladora e do suspeito, que, segundo a polícia, é garoto de programa, policiais foram até o apartamento da vítima.

No local, eles encontraram o corpo do professor universitário com uma corda enrolada no pescoço e um terço na mão, na tentativa de uma simulação de suicídio.

O suspeito confessou o crime após o corpo do professor ser encontrado. Ele disse que tentou fazer movimentações bancárias e transferências de dinheiro para a própria conta.

Ele contou, ainda, que saiu do apartamento com o cartão de crédito do professor para fazer compras, mas voltou ao apartamento para simular o suicídio no começo da tarde.

O nome completo do homem preso não foi divulgado pela polícia. O UOL tenta encontrar a defesa dele.