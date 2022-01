Suspeito de furtar 1.500 testes de Covid é preso em SP

Essa não é o primeiro caso de furto de testes de Covid-19 em São Paulo. Em abril de 2020, a polícia prendeu 14 pessoas suspeitas no desvio de 15 mil unidades do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande SP.

Questionada novamente, segundo a PM, a suposta vítima confessou ter se apropriado dos testes, que foram deixados em uma borracharia no Belém (zona leste) para revenda no mercado paralelo e que pretendia comercializá-los por cerca de R$ 5.000.

