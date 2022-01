Empresas de ônibus afirmam que alta do diesel deve pressionar mais preço da passagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aumento de 8,1% no diesel anunciado pela Petrobras na terça (11) vai impactar na briga das empresas de ônibus com o poder público por reajuste nas tarifas do transporte público. Segundo a NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos), o aumento no combustível pode resultar em reajuste médio de 2,2% nas tarifas de ônibus e numa onda de acréscimo no preço das passagens. "Vai aumentar a pressão para o reajuste nas demais cidades, para incluir na conta mais esse aumento do diesel ", diz Otávio Cunha, presidente da NTU. As empresas afirmam que o combustível representa 26,6% do custo do transporte público, atrás apenas da mão de obra. Levantamento da NTU mostra que até o momento 40 cidades, sendo 3 capitais, já reajustaram as tarifas no país. Para tentar evitar o reajuste, as empresas defendem o uso de subsídios federal e municipal. O Ministério do Desenvolvimento Regional debate um vale transporte social para idosos e pessoas de baixa renda como forma de reduzir os reajuste e possível impacto na inflação, temido pelo governo federal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.