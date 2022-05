Suspeito de assassinar ator de 'Chiquititas' é preso em São Paulo

O suspeito estava foragido desde então e chegou a mudar de nome para Manoel Machado da Silva para tentar fugir da polícia. Ele passou por cidades do interior paulista e até do Mato Grosso, onde trabalhou como cuidador de gado em uma fazenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comerciante Paulo Cupertino Matias, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, em junho de 2020, na zona sul da capital paulista, foi preso nesta segunda-feira (16) por policiais do 98º DP. Ele estava escondido em hotel na região onde cometeu o crime e foi preso.

