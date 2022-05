Justiça antecipa julgamento sobre lei de zoneamento em SP, e urbanistas se dizem perplexos

A sentença se deu no âmbito de uma ação civil pública assinada pela Defensoria Pública de São Paulo, que pediu o direito de participação de pessoas com deficiência e de pessoas idosas na revisão da lei.

A antecipação do julgamento sobre a lei de zoneamento ocorre cerca de uma semana depois de a Justiça paulista suspender o processo de revisão do Plano Diretor de São Paulo.

Sancionada em 2016, a lei do zoneamento define o que pode ser construído e que tipo de atividade pode existir em cada rua da cidade. Ela é considerada um dos principais instrumentos legais de planejamento e política urbana da capital paulista, regrando o parcelamento, uso e ocupação do solo na região.

