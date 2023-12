Superstição: O que não comer na ceia de Ano Novo para ter prosperidade

Frutas com espinho na casca: podem representar obstáculos e situações difíceis no futuro.

Ao contrário do Natal, em que a maioria das famílias procuram por aves para colocar na ceia, no Ano Novo, os supersticiosos evitam esse tipo de alimento, pois se tratam de animais que ciscam para trás, eles podem simbolizar o atraso e retrocesso da vida.

