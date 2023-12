Mulher que ofendeu faxineira em shopping de MG vai responder por injúria

Em seguida, a mulher questionou por que a auxiliar conversava com a menina. Outros clientes tentaram conter a situação e pediram para que ela parasse com as ofensas.

O local estava com uma placa sinalizando ''chão molhado'' quando a menina de 12 anos passou. A auxiliar teria dito para ela tomar cuidado com o risco de queda.

As ofensas ocorreram após a auxiliar advertir uma adolescente que acompanhava a mulher sobre o piso molhado. Minutos antes, a trabalhadora terceirizada borrifou um produto de limpeza no chão para fazer a higienização.

A mulher usou expressões como "coloque-se no seu lugar", disse que era rica e estava de férias. Ela disse também que a mulher ''não passava de uma faxineira analfabeta'' e a chamou de ''palhaça''. O momento foi registrado por pessoas que estavam no local.

