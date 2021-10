Subtenente da PM e cinco homens são suspeitos de estupro coletivo em GO

A PM disse que não "compactua com quaisquer desvios de condutas, menos ainda com ações que configurem crimes".

Procurada pelo UOL, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que aguarda a "conclusão do inquérito para dar prosseguimento às apurações" e tomar as medidas pertinentes.

Depois das mulheres saírem do local, o subtenente, segundo depoimento da vítima, entrou no quarto tirou a roupa e obrigou a vítima a fazer o mesmo. Ele colocou a arma em cima da cama e fez ameaças a jovens até cometer o estupro.

Em depoimento, a vítima disse que foi convidada por amigos a participar de uma festa que começaria na sexta e terminaria no domingo. No sábado pela manhã, ela foi levada por duas mulheres para descansar em um quarto.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e outros cinco homens são suspeitos de estuprar uma jovem de 25 anos, no sábado (9), em Águas Lindas de Goiás.

