SP terá transporte público grátis no domingo (3) por causa do Enem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Metrô, trens e ônibus de São Paulo não terão cobrança de passagens neste domingo (3), quando ocorre o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O benefício também valerá para 10 de novembro, segundo dia de provas.

O horário da gratuidade será das 9h às 21h. Os portões para a realização do exame abrem às 12h e serão fechados às 13h. O término da prova no primeiro dia está programado para às 19h, e no segundo domingo de prova, às 18h30.

Na cidade de São Paulo já não ocorre a cobrança de passagem aos domingos nos ônibus municipais.

No caso dos trens e dos ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transporte Urbano), o passe livre vale para todas as regiões metropolitanas do estado.

Além das linhas de metrô administradas pelo governo, inclusive o monotrilho (linha 15-prata), dos trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), e as concedidas à iniciativa privada também não cobrarão taifa.

De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos, não será necessário apresentar comprovante de escolaridade ou qualquer outra documentação.

CPTM e o metrô contarão com monitoramento da demanda de passageiros, com trens reservas de prontidão em pontos estratégicos, que, se necessário, serão adicionados para reforçar a oferta no sistema. Haverá também reforço no quadro de funcionários de atendimento nas estações para orientar os estudantes.

Já na EMTU, a programação das linhas intermunicipais seguirá o cronograma habitual de domingo. "Se necessário, haverá reforço na frota", diz a Secretaria de Transportes Metropolitanos, em nota.

Aos sábados, domingos e feriados, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no metrô, na CPTM e nas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade.

Uma das situações que podem atrapalhar o deslocamento dos candidatos é a chuva, que deve atingir grande parte do território nacional no domingo.

Entre as capitais, atenção para pancadas de chuva que podem ser moderadas a fortes em São Paulo e em Belo Horizonte