SP tem alerta para chuvas fortes neste domingo na Grande SP e litoral sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou alerta para chuvas fortes das 19h deste domingo (26) até as 10h de segunda-feira (27), além de ventos intensos, para a região metropolitana de São Paulo, Vale do Paraíba e litoral sul paulista. O instituto aponta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A Defesa Civil do estado já registra chuva isolada com raios na região de São Bernardo do Campo (Grande SP) e na Baixada Santista, segundo informação publicada às 20h46 deste domingo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) de São Paulo, a noite prossegue com aumento de nebulosidade, tempo abafado e instável, e há previsão de pancadas de chuva de forma isolada, podendo variar entre baixa e moderada intensidade nas próximas horas.

Imagens do radar meteorológico mostram áreas de instabilidade variando entre moderada e forte intensidade no litoral sul, Baixada Santista e parte do Litoral Norte, segundo o CGE.

Segundo o Centro de Gerenciamento, a propagação de uma frente fria pelo litoral paulista, a primeira após a chegada do outono, muda o tempo no início da próxima semana, provocando nebulosidade e chuvas e amenizando o calor.

Nesta segunda-feira (27), os termômetros devem variar das mínimas de 20°C e máximas de até 25°C. No fim de semana, as temperaturas chegaram a mais de 30°C. No período da tarde as instabilidades ganham força, provocando pancadas mais significativas de chuva, segundo o CGE.

Segundo o Climatempo, as instabilidades perdem força na quarta-feira (29), que ainda será um dia com muitas nuvens na cidade de São Paulo, e as temperaturas voltam a subir de forma gradativa até a sexta-feira (31). "Os grandes volumes acumulados de chuva podem ocasionar alagamentos, enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos de terra."

O extremo norte paulista, por outro lado, terá um início de semana com muito sol, calor e baixa umidade relativa do ar, segundo o Climatempo, com pancadas de chuva na quarta, devido ao excesso de umidade.

Embora tenham acendido um alerta aos governos locais e autoridades das defesas civis, a quantidade de água prevista nas últimas semanas não foge do padrão médio para a época do ano, dizem especialistas.