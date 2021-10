SP registra menor número de internados por Covid desde abril de 2020

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo registrou, neste sábado (23), 3.563 internados por Covid -1.641 em leitos de UTI e 1.922 nas enfermarias. O número, segundo o governo, é o menor desde abril de 2020.

Em comparação, o número global de internados foi quase nove vezes maior no pico da segunda onda, em março de 2021, quando chegou a ultrapassar 31 mil pacientes hospitalizados com a doença no estado.

De acordo com a secretaria estadual da Saúde, o balanço só foi menor que o deste sábado antes de 2 de abril de 2020, momento em que o coronavírus ainda não tinha se espalhado com força no Brasil. Em nota, a pasta atribuiu a redução ao êxito da campanha de vacinação.

Até as 19h55 deste sábado, o estado já havia aplicado 70.172.841 doses da vacina contra a Covid-19, segundo dados do site VacinaJá, mantido pela gestão estadual -37.425.944 da primeira dose, 29.333.017 da segunda e 1.170.035 da dose única. As doses adicionais somavam mais de 2,2 milhões.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI para Covid também estão entre as menores da história da pandemia, com 27,6% no estado e 36,2% na Grande São Paulo. Há sete dias, havia 3.909 internados, sendo 1.879 em leitos de terapia intensiva e 2.030 nas enfermarias. Até o momento, o estado soma 4.398.737 casos de Covid-19 e 151.540 óbitos.

No município de São Paulo, neste sábado, havia 1.604 hospitalizados por Covid-19, sendo 684 em UTIs e 920 em leitos clínicos. As taxas de ocupação na capital paulista eram de 41,38% e 41,14%, respectivamente.

Há sete dias, a capital paulista estava com 1.731 internados, sendo 768 pacientes em UTIs e 963 nas enfermarias -ocupação de 42,69% e 39,86%. Os dados são da plataforma SP Covid-19 Info Tracker, criada por pesquisadores da USP e da Unesp com apoio da Fapesp para acompanhar a evolução da pandemia.

De acordo com a ferramenta, considerando UTI e enfermaria, neste sábado foram registradas 416 novas internações por Covid-19 no estado, com média móvel de 426. Apenas no município de São Paulo, foram registradas 174 novas internações neste sábado, com média móvel de 167.