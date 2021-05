SP realizará 10 eventos-teste em julho para monitorar protocolos contra coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo João Doria (PSDB) anunciou que realizará dez eventos-teste para ajudar a definir protocolos para uma futura reabertura no estado de São Paulo.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (26), em evento no qual o governo prorrogou a fase de transição do Plano SP até 14 de junho.

Os eventos-teste serão realizados de 15 a 30 de julho, com testagem e acompanhamento das pessoas envolvidas por duas semanas. O público estará limitado entre 100 e 1.000 pessoas.

"Isso não é uma retomada, não é uma reabertura. São dez eventos controlados para monitoramento científico", ressaltou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Os eventos ocorrerão na capital e no interior. De acordo com o governo, serão duas feiras de economia criativa, uma feira corporativa, quatro festas sociais. Entre as festas sociais, haverá pelo menos um casamento e um jantar corporativo, além de três eventos noturnos.

Além disso, para a retomada do setor de eventos, o governo vai oferecer um curso de biossegurança de protocolos sanitários para capacitar profissionais de festas e eventos, bares e restaurantes, com foco nas equipes de cozinha, atendimento de salão e bar.

"A iniciativa visa a execução dos protocolos sanitários relacionados à prevenção da COVID-19. Serão 3 mil vagas ao longo do ano com aulas remotas de 84 horas, divididas em três módulos, que estão sendo construídos com os setores econômicos. As inscrições serão abertas no site www.viarapida.sp.gov.br a partir de agosto", diz o governo, em nota.