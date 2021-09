SP já aplicou 4 milhões de doses de lotes da Coronavac interditados

"Quando se compra um automóvel da marca X, geralmente não se liga muito em saber em qual cidade ele foi fabricado. Para as vacinas não é assim. Precisamos ter a certificação do local exato em que foi fabricado, sem nenhum tipo de flexibilidade", disse à reportagem o diretor-presidente da agência.

"O Estado aguardará parecer das autoridades sanitárias para proceder com a distribuição de 1,5 milhão de doses da Coronavac entregues a São Paulo ontem. A pasta estadual trabalha em sintonia com o Instituto Butantan e tem convicção na liberação das doses para a aplicação na população", diz o texto.

A medida, com validade de 90 dias, proíbe o uso e distribuição do imunizante.

