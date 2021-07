SP confirma vacinação de pessoas de 36 e 35 anos para quinta (15) e sexta (16)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Secretaria Municipal da Saúde anunciou na tarde desta segunda-feira (12) que pessoas de 36 anos poderão ser vacinadas com a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus nesta quinta-feira (15) na capital paulista. Na sexta (16) é a vez dos moradores da cidade de 35 anos.

A pasta não informou quantos pessoas dessas duas faixas etárias poderão receber a vacina. Cerca de 600 locais para vacinação como UBSs (Unidades Básicas de Saúde), drive-thrus —em que não é preciso descer do carro— e megapostos para pedestres estarão abertos.

Nesta segunda começou a vacinação de pessoas de 37 anos. Segundo a pasta, nesta terça (13) e quarta (14), os drive-trhu não vão funcionar.

No sábado, está prevista a repescagem para as faixas entre 35 e 37 anos e demais pessoas que deixaram de ser vacinas ou para segunda dose. Para tomar a vacina é preciso levar documento com foto e comprovante de endereço.

Pouco antes da divulgação do calendário, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) afirmou que a imunização de pessoas com menos de 37 anos estaria condicionada à chegada de mais doses de vacina contra a Covid-19 ao município. Até o momento, cerca de oito milhões de paulistanos já receberam ao menos a primeira dose.

“Hoje, estamos vacinando [quem tem] 37. E mesmo com o anúncio ontem [domingo] do governo do estado, que a gente ficou muito feliz, não vamos anunciar 36 ainda, pois não recebemos a vacina”, afirmou o prefeito durante visita à Casa Florescer, serviço que atende a população transexual em situação de alta vulnerabilidade.

No domingo, o governador João Doria (PSDB) anunciou a antecipação da data final da imunização dos adultos com primeira dose para 20 de agosto, e que adolescentes de 12 a 17 anos devem receber a vacina a partir do dia 23 de agosto. Pessoas de 35 e 36 anos, segundo o governo do estado, devem ser imunizadas a partir da próxima quinta-feira (15). Antes, a data final do cronograma de imunização para adultos estava prevista para ocorrer no dia 15 de setembro.

Acompanhando o prefeito na mesma agenda, o secretário municipal de Saúde Edson Aparecido afirmou que a partir de agora o município irá vacinar os paulistanos contra a gripe exclusivamente nas 468 UBS da cidade de São Paulo, não mais contando com o apoio das escolas municipais, mesmo com a ampliação da vacinação contra a Influenza para todas as pessoas acima de seis meses de idade.

“Fizemos uma separação, com uma sala de vacinação para Covid e outra para Influenza [nas UBSs]. Drive[-tru], megapostos e farmácias, só [vacinação contra a] Covid, não mais em escolas. Tudo agora concentrado em UBS. Agora a gente tem um público de 40 anos e de 30 anos muito numeroso para vacina de Covid, então ter uma estrutura para vacinação de Covid e mais as escolas estava pesando muito, então a gente consegue colocar na UBS e inclusive dobrar a população a ser vacinada”, salientou Aparecido.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde questionando a respeito do novo calendário de vacinação e também o porquê da falta de imunizante para o restante das faixas etárias e aguarda o posicionamento para para atualizar o texto.