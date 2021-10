SP abre parques para vacinar contra Covid neste domingo (24); veja os locais

Segundo a prefeitura, o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) agiliza o tempo de atendimento nos postos de vacinação. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

É obrigatório apresentar documentos pessoais de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, além de um comprovante de residência no município de São Paulo, que pode ser impresso ou digital. No caso dos adolescentes são aceitos documentos em nome dos pais.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 na cidade de São Paulo ocorre para a primeira dose e segunda dose, além da dose adicional para idosos acima de 60 anos de idade, bem como para trabalhadores da área da saúde com mais de 18 anos. No caso da dose adicional, é necessário ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses.

Além dos parques, a vacinação ocorre das 8h às 17h no megaposto da galeria Prestes Maia, na praça do Patriarca (centro), e ainda em duas farmácias da avenida Paulista (também na região central), no número 2.371, e no 266, que também abrem às 8h mas fecham um pouco mais cedo, às 16h.

