'Sou feliz por ter estado sempre perto de pessoa tão iluminada', diz marido de Rita Lee

Companheiro de Rita Lee por quase cinco décadas, Roberto de Carvalho relembrou alguns dos momentos mais marcantes ao lado da cantora em entrevista ao programa, da Rede Globo, na noite do domingo, 14. A 'Rainha do Rock' morreu na última segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão desde 2021, quando foi diagnosticada com a doença.

