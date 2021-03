Setor privado vai financiar expansão de metrô em São Paulo

Além desse, o Governo de São Paulo previa desde 2009 construir um monotrilho que ligaria a capital ao ABC Paulista, entre a estação Tamanduateí do Metrô e São Bernardo do Campo, mas o projeto foi abandonado em julho do ano passado e substituído por um BRT (sigla em inglês para sistema de transporte com ônibus rápidos).

Esse tipo de transporte sempre foi uma dor de cabeça para o governo paulista, tendo sido contestado por especialistas e mesmo por técnicos do Metrô desde o começo, que afirmavam que não ele não funcionaria com capacidade alta de transporte de passageiros.

O projeto, no entanto, deve envolver desapropriações e a canalização do córrego Capão Redondo para ampliar a avenida Carlos Caldeira Filho.

As estações previstas serão a Comendados Sant'Anna, que será elevada e ficará na avenida de mesmo nome, e a estação Jardim Ângela, próxima ao hospital do M'Boi Mirim, que será conectada ao terminal que já existe da SPTrans e ao novo terminal de ônibus que será construído.

O investimento da iniciativa privada vem em um momento de crise no sistema público de transportes, que perdeu receita com a queda de passageiros durante a pandemia da Covid-19. Além das linhas 5 e 17, a CCR também é dona da ViaQuatro, que opera a linha 4-Amarela.

