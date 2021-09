Sente dificuldade em emagrecer? Este pode ser o motivo

O mesmo estudo mostrou ainda que 40% dos adultos nos Estados Unidos usam adoçantes artificiais para satisfazer seu apetite por doces ou como forma de perder peso. No entanto, os autores do estudo ainda recomendam cautela ao interpretar os dados para justificar que os participantes foram solicitados a jejuar na noite anterior à experiência.

Um estudo conduzido por pesquisadores da University of Southern California e publicado no JAMA Network Open concluiu a partir de uma amostra de 74 voluntários que o consumo de adoçantes artificiais em vez de açúcares como a sucralose afeta uma região do cérebro que aumenta ainda mais o apetite, especialmente entre mulheres e com pessoas acima do peso.

