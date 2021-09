Acidente envolvendo caminhão, ônibus e van deixa 12 mortos no sul da Bahia

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e uma van na noite desta quarta-feira (29) em Eunápolis, no sul da Bahia, deixou ao menos 12 pessoas mortas. O acidente ocorreu pouco depois das 20h no quilômetro 703 da BR-101.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os motoristas do ônibus e da van morreram no local, além de dez passageiros --as autoridades não divulgaram em qual veículo estava cada uma das vítimas.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros socorreram outros 22 feridos, sendo seis com lesões graves, para unidades de saúde de Eunápolis e de Porto Seguro, que ficam na mesma região da Bahia (entre 400 km e 500 km ao sul de Salvador). Não há atualizações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo os bombeiros, o caminhão carregava eucalipto e seguia no sentido Salvador, quando, após uma curva, o reboque traseiro do veículo tombou na pista e se soltou. Essa parte do caminhão atingiu um ônibus e uma van, que estavam no sentido contrário.

O ônibus fazia a linha Itacaré-Porto Seguro e pertence à empresa Rota Transportes. Em nota, a empresa confirmou a morte do motorista do coletivo, Leandro Assunção Oliveira, e de outros passageiros não identificados.

"As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes e a diretoria da empresa segue envidando todos os esforços para o atendimento de todas as necessidades de seus clientes", acrescenta o comunicado.

Diversas toras de eucalipto ficaram espalhadas pela via ao longo da noite. A BR-101 foi interditada nos dois sentidos na região e foi liberada apenas na manhã desta quinta-feira (30).

A corporação não conseguiu identificar a empresa proprietária da carreta. O motorista do caminhão fugiu do local, sem prestar socorro às vítimas.

A parte da frente do ônibus, onde fica a cabine do motorista, ficou completamente destruída. Com a colisão, os vidros se quebraram e as cadeiras se descolaram. O motor e a carroceria, por sua vez, ficaram retorcidos.

Depois que o ônibus foi retirado da pista, ele foi levado para um galpão.