Sem vacina, três irmãos morrem em decorrência da Covid-19 em SC

São João do Sul, que tem 7.332 habitantes, de acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), está vacinando o público a partir de 18 anos, como divulgado nas redes sociais da prefeitura. A vacinação para adolescentes também já foi iniciada.

Ao G1 em Santa Catarina, um irmão mais velho das vítimas, Altair Carboni, 55, disse que não sabia que os irmãos não tinham se vacinado. Segundo ele, as irmãs, que tinham diabetes, tinham receio de uma reação ao imunizante e o irmão não teria tido tempo para se vacinar, porque estava com muito trabalho.

"As agentes comunitárias avisaram nas casas os dias da vacina para cada grupo e nas redes sociais, no WhatsApp. Nós não vamos em casa buscar um paciente que não quer fazer a vacina, porque é um direito dele não fazer", explica ela.

