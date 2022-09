Sem dados de SP, Brasil registra 70 mortes por Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil registrou 70 mortes por Covid e 8.392 casos da doença, nesta sexta-feira (30). Com isso, o país chega a 686.097 vidas perdidas e a 34.715.149 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

O estado de São Paulo, mais uma vez, não divulgou dados de mortes. A ausência das informações vem ocorrendo desde segunda-feira (26). O governo estadual atribuiu a falta de atualização a falha e instabilidade em sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

"A pasta estadual já notificou o Governo Federal sobre o apagão de dados de Covid-19 que o Estado vem sofrendo há quase uma semana, mas, até o momento, não teve nenhuma posição do Ministério da Saúde quanto à normalização do sistema", diz a Secretaria, em nota.

O Ministério da Saúde, por sua vez, diz a extração de dados foi normalizada nesta sexta (30) pela manhã. A secretaria paulista, no entanto, diz que não foi comunicada.

A média móvel de mortes permanece em queda (é o quarto dia seguido) e agora é de 40 óbitos diários, redução de 44% em relação ao dado de duas semanas atrás. Já a média de casos entrou em estabilidade (ou seja, sem variações superiores a 15%, também em relação ao dado de duas semanas antes) e agora é de 6.966 pessoas infectadas por dia.

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Ao todo, 181.671.820 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen, são 170.774.150 pessoas com as duas doses ou com uma dose da vacina da Janssen.

Assim, o país já tem 84,57% da população com a 1ª dose e 79,49% dos brasileiros com as duas doses ou uma dose da vacina da Janssen.

Até o momento, 104.073.078 pessoas já tomaram a terceira dose, e 30.532.292 a quarta.

A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (PL), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes.