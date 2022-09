Ricardo Nunes prevê investir R$ 4 bi e deve tornar habitação bandeira eleitoral

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ricardo Nunes (MDB-SP), prefeito de São Paulo, enviou nesta sexta-feira (30) à Câmara Municipal o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício de 2023. A proposta de orçamento é de R$ 95 bilhões, e os investimentos passaram para R$ 11,5 bilhões —em 2022 foram R$ 7,2 bilhões.

O caixa da Prefeitura de São Paulo recebeu grande reforço no caixa por meio do acordo com a União que envolveu a cessão do Campo de Marte e o fim da dívida de R$ 24 bilhões do município, adiantado pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A área que terá mais investimento será a habitação, com R$ 4 bilhões. Segundo as contas da prefeitura, trata-se da maior quantia já investida na área em um ano.

A coluna mostrou que Nunes traçou estratégia política de concentrar esforços na habitação para neutralizar um de seus prováveis adversários na busca pela reeleição em 2024, Guilherme Boulos (PSOL), que tem forte atuação na área.

Dos recursos destinados à habitação, R$ 2,4 bilhões serão destinados ao programa Pode Entrar e outros R$ 602 milhões para a construção de unidades. O programa de mananciais, urbanização de favelas e regularização fundiária são algumas das ações que também receberão investimentos no próximo ano.

Na sequência, urbanismo terá R$ 2,6 bilhões à disposição, que serão distribuídos para ações como o programa de pavimentação e recapeamento de vias (R$ 963 milhões).

A terceira colocada entre as áreas que receberão mais investimentos é transporte, com R$ 1,9 bilhão, valor que será distribuído entre qualificação do transporte coletivo, modernização de semáforos, implantação do BRT-Aricanduva, novos corredores e terminais e expansão do sistema cicloviário.