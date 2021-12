Seis pessoas são baleadas em bar na zona norte do Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Seis pessoas ficaram feridas após um bar em Inhaúma, na zona norte do Rio de Janeiro, ser alvo de tiros na madrugada deste domingo (19). De acordo com a Polícia Militar, entre os feridos há uma criança. As vítimas estavam em um bar na rua Lagoa Redonda, que fica nas imediações da Linha Amarela, uma das principais vias expressas da cidade. De acordo com a PM, policiais do 9º BPM faziam patrulhamento nas proximidades quando ouviram tiros. Eles foram até o local e encontraram três pessoas feridas sendo socorridas por agentes do Corpo dos Bombeiros e da Prefeitura do Rio. Moradores informaram que outras três pessoas tinham sido socorridas por transeuntes. Os seis feridos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Testemunhas informaram que os tiros partiram de uma motocicleta que passou pelo bar. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

