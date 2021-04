Seis motivos pelo qual homens rejeitam o sexo

Assim como mulheres, preocupações com o trabalho podem estar fazendo o homem perder interesse na vida sexual, principalmente para os que envolvem o trabalho com autoestima.

Às vezes, homens rejeitam ter relações sexuais e isso é completamente normal. Eles não são obrigados à estar à disposição sempre, assim como as mulheres também. Então se ele não quer ter relações, muito provavelmente o problema não é com você.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.