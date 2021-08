Seis em cada dez mortes por Covid nos presídios são de servidores

"Caso algum parente descumprir as regras [de distanciamento] ele pode 'levar gancho' [ficar proibido de fazer visitas] de dois até seis meses", explicou a mãe do homem preso em Osasco.

Somente uma pessoa por detento pode ir ao presídio, desde que seja maior de 18 anos ou, caso a idade ultrasse os 60 anos, com comprovante de vacinação completa -- com período mínimo de 20 dias após a dose de reforço, ou da dose única.

Mais aliviada pelo fato de o filho estar imunizado, ao menos com a primeira dose da vacina, a auxiliar afirmou ter sofrido, além disso, com a falta de visitas ao parente. "Só consegui ver meu filho, pessoalmente, em 17 de julho [sábado]. Antes disso, só dava para conversar por vídeo ou por escrito."

"Como meu filho estava se recuperando de uma cirurgia, priorizaram a vacina dele, para não correr risco de pegar o coronavírus", explicou a parente do detento, que cumpre pena por roubo no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Osasco (Grande SP). Nesta sexta-feira (6), ele completa um ano no cárcere.

Vacinado Este é o caso do filho de 19 anos de uma auxiliar de cabeleireiro de 36 anos. Ambos foram vacinados com a primeira dose da Coronavac, coincidentemente, em 19 de julho.

"Diferente dos presos, os funcionários não permanecem isolados dentro de uma unidade prisional. Eles entram em contato com o ambiente externo. A Secretaria da Administração Penitenciária não pode controlar os cuidados e prevenções que seus agentes tomam fora do âmbito profissional", afirma trecho de nota da SAP.

Os dados foram divulgados pela SAP na última quinta-feira (5) e trazem a soma até a útima quarta (4).Essa situação ocorre desde o primeiro boletim divulgado pela pasta, em julho do ano passado, quando haviam sido confirmados 981 casos e 24 mortes, entre funcionários da secretaria, e 2.809 testagens positivas e 19 óbitos entre presos, decorrentes do coronavírus.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dados da SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) indicam que a Covid-19 matou mais agentes de segurança que trabalham nos presídios do que os detentos que estão encarcerados. Das 197 mortes no sistema prisional paulista, 119 foram de agentes de segurança (60,4%) e outras 78, de presos.

