Casal é preso com 50 kg de drogas em Barueri (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem de 52 anos e uma mulher de 36 foram flagrados com drogas em Barueri, região metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira (5). Aproximadamente 50 quilos de crack, cocaína e maconha foram apreendidos durante ação da Polícia Militar no Jardim Belval.

Segundo a polícia, durante patrulhamento na região, uma equipe do 5º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) avistou o casal ao lado de dois veículos na calçada da rua da Bica. Ao notar a presença da viatura, ambos demonstraram mudança de comportamento, fato que incentivou a abordagem da polícia.

Nada de ilícito foi observado nas revistas pessoais nem no veículo Peugeot 308. Durante as buscas no outro veículo, uma Saveiro, porém, foi encontrada uma bolsa com 26 tijolos de maconha. Na versão da polícia, a mulher admitiu que estava com o outro carro, que tinha acabado de transferir o entorpecente para a Saveiro e que mais drogas estavam armazenadas em um imóvel.

O local indicado pela mulher, no Jardim Audir, tratava-se de um ambiente destinado ao processamento de drogas. Foram apreendidos 37 tijolos e mais 748 porções menores de maconha, 1.145 porções de cocaína e 820 de crack.

Além das drogas, que totalizaram mais de 49,1 quilos, ainda foram recolhidos três sacos com cerca de mil microtubos vazios cada, uma balança de precisão, anotações da contabilidade do crime, uma folha de cheque preenchido no valor de R$ 42 mil, dois celulares e R$ 670 possivelmente proveniente do tráfico de drogas.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao IC (Instituto de Criminalística), responsável pela perícia. Os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia do município, onde foram indiciados por tráfico de drogas.