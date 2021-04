Seis dicas incríveis para quem quer iniciar no Swing

Existem locais feitos exatamente para isso, como clubbers, casas e festas de swing, então encontre um lugar adequado para você e os parceiros. Nas primeiras oportunidades é bom que seja em um ambiente mais privados, podendo ser em casa. Conheça bem as informações e características do lugar se optar logo por um clube swinger.

Especialistas deixam alguns conselhos para as pessoas que desejam iniciar na prática e usufruir dos prazeres do swing:

