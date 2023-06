Seguranças do Metrô de SP detêm homem negro e geram revolta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Passageiros do Metrô de São Paulo se revoltaram com a ação de seguranças que detiveram um homem negro por suposta venda ilegal de bilhetes, no fim da tarde desta segunda-feira (19), no bairro da Barra Funda.

O Metrô disse, em nota, que o homem "agrediu os agentes e precisou ser contido" durante abordagem dos agentes pela suspeita de venda ilegal de bilhetes de transporte.

Usuários presentes na estação Palmeiras/Barra Funda disseram nas redes sociais que o homem foi enforcado, aparentemente, "sem motivo algum" e que os agentes jogaram spray de pimenta em quem estava tentando intervir na abordagem, descrita como truculenta. Um grande grupo de passageiros gritava "racistas" durante a abordagem, em protesto contra os seguranças.

Um vídeo mostra ao menos três seguranças em torno do homem quando um deles aparenta fazer um ato de "mata-leão" contra o pescoço do rapaz. Em outro registro de passageiros é possível ver ao menos dez seguranças na catraca, enquanto os usuários questionam o porquê eles tomaram essa ação contra um "trabalhador". Um dos agentes diz que "a gente também está trabalhando".

O Metrô nega caráter racista na abordagem. A Polícia Militar encaminhou o homem até a delegacia local para registro da ocorrência.

O Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo) confirmou que os agentes foram acionados para atender uma ocorrência e "acalmar os ânimos". A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).