Homem é preso sob suspeita de manter ex em cárcere privado no Rio

A PM (Polícia Militar) recebeu a informação de que a mulher viajou de Minas Gerais até o Rio de Janeiro para encontrar o ex-companheiro. Ao chegar à casa, ela foi agredida, ameaçada com uma faca, teve o cabelo cortado e foi mantida em cárcere privado. A corporação não disse por quanto tempo a mulher esteve dentro do imóvel.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso nesta segunda-feira (19) sob suspeita de manter a ex-companheira em cárcere privado em uma casa na comunidade do Chapadão, no bairro de Anchieta, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima foi agredida e teve o cabelo raspado.

