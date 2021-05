Segurança mostra “brinquedinhos” de passageira e acaba demitido

De acordo com o South China Morning Post, a mulher em questão havia sido parada no controle de bagagem por terem sido detectados metais pesados na mala, durante o raio-x. Pediram que a mulher abrisse a mala e somente nesse momento, os seguranças viram do que se tratava. No raio-x estavam um dildo, um vibrador e plugs anais.

Um segurança de metrô da cidade de Guangzhou-Foshan, na China, foi demitido depois de divulgar nas redes sociais, imagens do momento que “flagrou” uma passageira com uma mala cheia de brinquedos sexuais.

