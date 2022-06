Segurança morre durante tentativa de assalto em shopping de luxo no Rio de Janeiro

De acordo com as informações iniciais da Polícia Militar, 12 assaltantes teriam participado da ação para tentar roubar a joalheria Sara.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um segurança foi morto durante uma tentativa de assalto a uma joalheria do shopping Village Mall, centro comercial de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, no início da noite deste sábado (25).

