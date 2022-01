Saúde deve receber 4º lote de vacinas da Pfizer para crianças em 3 de fevereiro

Em nota divulgada no último dia 8, o presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, rebateu insinuações de supostos interesses escusos da Anvisa na vacinação de crianças e cobrou retratação do presidente.

Do total, 3 milhões estão nos estados e já podem ser usadas, uma vez que a vacina aplicada em crianças é a mesma utilizada em adultos. Outros 6 milhões estão nos estoques do ministério e deverão começar a ser distribuídas nos próximos dias.

A Coronavac também pode ser aplicada em menores de idade, de 6 a 17 anos. A campanha nos mais jovens com esta vacina começou, em São Paulo, no dia 20.

A vacinação das crianças no Brasil começou no último dia 14. O menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, 8, foi o primeiro imunizado.

No total, a pasta espera receber 7,2 milhões de doses pediátricas da Pfizer no próximo mês. Cada entrega deve ser de 1,8 milhão de doses.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde deve receber no próximo dia 3 o quarto lote de vacinas da Pfizer direcionadas ao público de 5 a 11 anos. A previsão é que ocorra o desembarque no país de cerca de 1,8 milhão de doses.

