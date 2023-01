Saúde compra Coronavac para vacinação infantil na próxima semana

"Recebemos o ministério com desabastecimento de vacinas pediátricas. Vamos tentar negociar melhor, mas a previsão de chegada é no final de janeiro", afirmou Ethel Maciel, secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARESS) - O Ministério da Saúde assinou um aditivo para mais 750 mil doses do imunizante do Instituto Butantan contra a Covid-19.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.