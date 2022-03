São Paulo vai instalar 2.556 novas câmeras corporais em policiais militares

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de São Paulo receberá até o fim de abril mais 2.556 câmeras corporais. Os equipamentos serão acoplados aos uniformes dos PMs paulistas e podem transmitir em tempo real todas as atividades diárias dos policiais.

O investimento para utilização desses equipamentos é de R$ 60,3 milhões para um contrato de 30 meses –R$ 786 por câmera, incluindo toda infraestrutura necessária ao funcionamento do sistema. As mortes por intervenção policial apresentaram forte redução nos batalhões da PM-SP com uso das bodycams.

A entrega será feita pelo atual vice, Rodrigo Garcia (PSDB), já que João Doria (PSDB) deixará o governo até o fim de março. Atualmente há 5.600 câmeras em funcionamento, e o Governo de SP prevê ultrapassar a marca de 10 mil em 2022.

Hoje presentes em três estados, as câmeras nos uniformes policiais estão sendo estudadas para possível aquisição em quase todo o país, segundo levantamento realizado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Acoplado à farda, o equipamento é utilizado para registrar intervenções dos agentes em vídeo e áudio.

Nos dois primeiros meses de ampliação do uso das câmeras, as mortes por intervenção policial apresentaram forte redução no estado. Em junho de 2021, esse índice caiu para 22, o menor registro desde maio de 2013.