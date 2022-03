Câmara de São Paulo aprova projeto para isentar IPTU de vítimas de enchente

No texto, o PL 51/2022 exige algumas regras como um limite de R$ 20 mil na isenção, mas o principal objetivo é agilizar o processo. "Antigamente, cada pessoa tinha que ir de forma individual. Agora, vai ter como delimitar esse perímetro e automaticamente a própria Prefeitura encaminha essa isenção do imposto com o limite de R$ 20 mil", disse o líder do governo na Câmara, o vereador Fabio Riva (PSDB).

