São Paulo terá sensação de 0ºC nesta quarta-feira (18)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quarta-feira (18), a previsão é de muito frio na capital paulista. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros devem registrar mínima de 6ºC. A baixa temperatura somada aos ventos farão com que a sensação térmica atinja 0ºC em São Paulo.

Ainda de acordo com o Inmet, a previsão é de que a próxima madrugada seja a mais fria de maio desde 1990, quando foi registrado 5,8°C e 5,4°C. Na manhã desta quarta, a sensação térmica prevista deve variar entre 0 °C e -2 °C. Já durante o dia, as máximas não passam de 15°C.

No interior, o frio deve ser ainda mais intenso. Na Mantiqueira no sul do estado, a previsão é de temperaturas ao redor de 0°C com possibilidade de chuva congelada.

As temperaturas permanecerão baixas na quinta (19) e sexta-feira (20), com previsão de 7°C de mínima e 15°C de máxima, na quinta, e 7°C de mínima e 16°C de máxima, na sexta. A expectativa é que a temperatura fique ainda mais baixa nos extremos da cidade, com possibilidade de geada nos pontos mais altos, mais próximo à Serra do Mar.

Entre as medidas adotadas para acolher as populações de rua por parte do governo do estado está a disponibilização da estação Pedro 2º, pertencente à linha 3-vermelha do metrô de São Paulo, que receberá na noite desta terça-feira (17) até a próxima sexta (20) cem pessoas em situação de rua para passarem a noite em suas dependências, das 19h às 8h.

Essa determinação do governo estadual, nomeada de Noites Solidárias, faz parte de uma ação durante o período de frio extremo que está sendo esperado para a capital paulista nesta semana.

Esta é a segunda vez que o governo toma essa iniciativa. No ano passado, o local foi ocupado por cerca de 400 pessoas. Na ocasião, a abertura da estação atendeu a um pedido do padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo.

Já a prefeitura prevê a instalação de tendas em dez diferentes locais da cidade de São Paulo, onde deve ocorrer a distribuição de sopas e cobertores. Além disso, a gestão municipal vai disponibilizar vagas de pernoite para a população que vive na rua.

ONDE AS TENDAS SERÃO DISTRIBUÍDAS

ZONA LESTE

- Praça Presidente Getúlio Vargas (Guaianases)

- Avenida Jacu Pêssego, altura do CEU Azul da Cor do Mar (Itaquera)

ZONA NORTE

- Praça Heróis da FEB (Santana)

- Praça Novo Mundo (Vila Maria)

ZONA SUL

- Praça Floriano Peixoto (Santo Amaro)

- Praça Escolar (Capela do Socorro)

ZONA OESTE

- Praça Miguel Dell'Erba (Lapa)

CENTRO

- Praça da Sé (Sé)

- Praça Marechal Deodoro (Santa Cecília)

- Praça Padre Bento (Brás)