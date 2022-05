São Paulo tem madrugada mais gelada do ano, e frio continua no fim de semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os paulistanos ainda não devem guardar os casacos neste fim de semana, após dias gelados em São Paulo. Segundo os meteorologistas, a capital paulista terá uma leve melhora no tempo nos próximos dias, mas o frio permanece.

Nesta sexta (20), a cidade registrou a temperatura mínima mais baixa do ano, com média de 6,3°C, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas). A menor temperatura ocorreu em Capela do Socorro, na zona sul, com 1,1°C. Antes, a mínima mais baixa havia sido registrada na quarta-feira (18), quando a cidade teve uma média de 7°C.

No sábado (21), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê a presença de nuvens e nevoas úmidas pela manhã, mas o tempo deve abrir aberto e ficar ensolarado ao longo do dia. Os termômetros devem registrar mínima de 8°C e máxima de 21°C.

No domingo (22), o dia deve ser um pouco mais quente, com mínima de 9°C e máxima de 23°C.

Durante a semana, a expectativa é que as temperaturas continuem subindo. Na segunda-feira (23), São Paulo deve registrar mínima de 10°C e máxima de 24°C. Na terça (24), a previsão é de mínima de 11ºC e máxima de 25°C.

O instituto de meteorologia alerta que, em decorrência da massa de ar de frio e seco, a atenção com hidratação do corpo é ainda mais fundamental nesta semana.

Além de São Paulo, a tendência de início de elevação das temperaturas também deve ser registrada no sábado (21) na parte central do Brasil. O Inmet informa que as chuvas ficarão concentradas na faixa norte do Brasil, com maiores valores previstos para o norte do Pará e do Maranhão.