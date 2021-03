São Paulo já tem 19 hospitais estaduais com UTIs 100% lotadas

Sanitarista e professor de saúde pública da USP, Gonzalo Vecina Neto afirma que o futuro imediato é ruim, com mais casos e, consequentemente, mais internações em UTI. Como solução, aponta a transformação de leitos de enfermaria em UTI, porque, no momento, não vê como possível a implantação de hospitais de campanha, até pela falta de profissionais para trabalhar neles.

Entre os cinco mais cheios estão também o Hospital Municipal da Bela Vista, na região central, com 84% de lotação na UTI, e o Hospital Municipal da Brasilândia, com 83%.

